Grüne sehen sich im Nationalrat als Sieger

Beim Abschiebestopp für Asylwerber in Lehre und bei der VKI-Finanzierung sehen die Grünen ihre Forderungen umgesetzt. Nun bleibt ihnen nur noch das Glyphosat-Verbot.

Gleich zwei grüne Erfolge will die Vize-Klubchefin der Ökopartei, Sigrid Maurer, im Nationalratsplenum morgen, Mittwoch, für sich verbuchen. Zum einen werde der Abschiebestopp für abgewiesene Asylwerber in Lehre beschlossen, zum anderen die Finanzierung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), sagte sie in einer Pressekonferenz am Dienstag.