Grüne Radrettung: Vierzig Termine für kostenloses Fahrradservice in Wien

Die Grüne Radrettung ist zurück. Nach einer coronabedingten Pause werden bis Oktober noch 40 Termine für Radrettungen angeboten- und das kostenlos.

Seit 18 Jahren bietet die Grüne Radrettung kostenlose Fahrradchecks an. Dabei überprüfen Radmechaniker aus der Wiener Fahrradszene die Räder vor Ort, kontrollieren Schaltung, Bremsen und Verschleißteile und machen ein kleines Service und kleinere Reparaturen. Bei Bedarf wird auch ein Schlauch gewechselt oder nur ein Reifen aufgepumpt. Ein Check samt Service dauert 10 bis 15 Minuten. Anmeldung ist keine nötig. In den letzten 17 Jahren wurden an die 30.000 Räder kostenlos gewartet.