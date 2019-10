Grüne: Kogler zum Klubobmann gewählt - Maurer wird Vize

Die Grünen haben am Dienstag Werner Kogler einstimmig zum Klubobmann gewählt. Sigrid Maurer wurde zur Vize-Klubchefin und geschäftsführenden Parlamentarierin gekürt, hieß es in einer Pressekonferenz nach der konstituierenden Klubsitzung.

Nachrücken im Fall von Türkis-Grün offen

Kurz will Maurer nicht zur (Innen)ministerin machen

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hatte es im Wahlkampf als "ausgeschlossen" bezeichnet, Maurer zur (Innen)ministerin zu machen. Ob ihre Kür im Klub in diesem Sinne eine Vorleistung an eine mögliche türkis-grüne Koalition sei, ließ Maurer in der Pressekonferenz ebenso unbeantwortet wie Fragen zu ihren Ambitionen auf einen Ministerinnenposten. Sie nehme Kurz' damalige Ansage "relativ sportlich", meinte sie nur. Alles Weitere werde man nach den Sondierungen sehen.

Über das Vieraugentreffen mit Kurz am Montagabend berichtete Kogler, dass man wie angekündigt die großen Themenblöcke abgesteckt habe. Es sei auch um die Festlegung des weiteren Fahrplans gegangen, mehr dazu werde es am Freitag geben.

Von seinen früheren "Schnöseltruppe"-Sagern über die ÖVP zeigte er sich schon recht weit entfernt. Er habe den Eindruck gewonnen, dass man relativ rasch zur Sache kommen könne. Es sei "schätzenswert an Kurz, dass wir uns hier so offen auseinandersetzen können". Dieses Ausloten passiere respektvoll, "das macht er in meiner Wahrnehmung sehr gut", so Kogler über den ÖVP-Obmann.