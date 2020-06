Grüne Klubchefin urlaubt heuer in Slowenien

Für die Grüne Klubchefin Sigrid Maurer wird es dieses Jahr kein Heimurlaub, sondern ein Sommerurlaub nach Slowenien. ÖVP-Kollege Wöginger fährt pflichtbewusst nach Tirol.

Die Grüne Klubchefin Sigrid Maurer verschließt sich den Aufrufen der türkis-grünen Bundesregierung, den heurigen Sommerurlaub in Österreich zu verbringen. "Ich werde nach Slowenien fahren", sagte Maurer der Tageszeitung "Kurier" (Sonntagsausgabe). In einem gemeinsamen Interview hatte zuvor Maurers ÖVP-Kollege August Wöginger gesagt, dass er mit seiner "Familie in Tirol unterwegs" sein werde.

Kritik an Migrationspolitik

"Weh" tut Maurer die Kritik von Ex-Flüchtlingskoordinator Christian Konrad an der Flüchtlingspolitik von Türkis-Grün. Man habe im Regierungsprogramm "ausgereizt, was ging mit der ÖVP", so Maurer. "Bei den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland würde ich mir natürlich wünschen, dass sich die ÖVP auf ihre christlich-sozialen Grundwerte besinnt", sagte sie in Anspielung auf die von der Kanzlerpartei strikt abgelehnte Aufnahme von Migranten.