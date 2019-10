Gründerzeit-Tischdesign bei der Kreativmesse Wien

Am 18. und 20. Oktober findet die Kreativmesse Wien statt. Erstmals lädt die passionierte Sammlerin in Sachen Gründerzeit Benedicte Querton dort zum Gustieren ein.

Benedicte Querton ist passionierte Sammlerin in Sachen Gründerzeit. Sie fertigt aus kunstvollen und farbenfrohen Keramikfliesen der Zeit zwischen 1880 und 1920 Wohn-Accessoires. Zu sehen gibt es diese unter dem Namen "House of Q" am 19. und 20. Oktober bei der Kreativmesse Wien und am 14. und 15. Dezember beim Designmarkt Edelstoff.