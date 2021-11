Großteils nach Österreich: Drogenring schmuggelte über 200 Kilo Kokain

Ein Drogenring hat in den letzten zehn Jahren über 200 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von über 16 Millionen Euro großteils nach Österreich - aber auch nach Spanien, Italien und in die USA geschmuggelt.

Kokain soll in Dominikanischen Republik gepresst worden sein

Der 30-jährige mutmaßliche Haupttäter - er saß auch in Österreich bereits wegen Drogenhandels in Haft - wurde im April 2021 am Flughafen in Mailand festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Mittwoch. Der Österreicher mit dominikanischen Wurzeln organisierte ab Ende 2017 die Drogen-Lieferungen mit Familienangehörigen in der Dominikanischen Republik. Dort wurde das Kokain gepresst und in Gegenständen des täglichen Gebrauchs versteckt. Diese kamen per Post oder mit bezahlten Kurieren - sie erhielten 3.000 bis 4.000 Euro für einen Koffertransport - nach Österreich und in andere Länder. Der Ring war arbeitsteilig und bestens organisiert.