Großteil würde Privatsphäre für Kinderschutz im Internet einschränken

Das Kinderschuntznetzwerk ECPAT hat am Mittwoch verlangt, dass Datenschutz dem Verhindern von Kindesmissbrauch im Netz nicht im Weg stehen soll.

Tools auf der Suche nach Straftaten

Rechtsvorschriften, um Technologieunternehmen dazu zu verpflichten, Tools zur Erkennung von sexuellem Kindesmissbrauch im Internet einzusetzen, prüft die EU derzeit. Diese Tools durchsuchen mithilfe von Algorithmen Nachrichten und Bilder nach dokumentierten Straftaten, die in einer internationalen Datenbank zu finden sind. "Das bedeutet nicht, dass jemand in Chat-Nachrichten schaut", versicherte die stellvertretende Geschäftsführerin von ECPAT International Dorothea Czarnecki. Auch "Babyfotos in der Badewanne" seien also nicht betroffen. Die Tools seien notwendig, um die Strafverfolgung in Gang zu bringen, Täter zu ahnden und Opfer zu identifizieren.