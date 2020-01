Großteil der Österreicher leistet Beitrag zum Klimaschutz

Der Großteil der Österreicher - nämlich stolze 80 Prozent - gibt an, persönlich einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Ob durch mehr Radfahren, Veganismus oder nachhaltige Produkte: Fast jeder will einen Beitrag leisten.

Umfrage: Jeder Einzelne muss Beitrag leisten

Viel erstaunlicher ist der Umstand, dass gerade einmal 53 Prozent der Befragten glauben, dass das Klimaproblem nur global gelöst werden kann. Was aber darauf zurückzuführen ist, dass bei der Frage der Lösungswege Mehrfachnennungen möglich waren, wie Geschäftsführerin Ulli Röhsner auf APA-Anfrage erklärte. Knapp 70 Prozent gaben demnach an, dass der Klimawandel nur durch einen Beitrag jedes Einzelnen aufgehalten werden kann.

Klimaschutz liegt bei älteren Österreichern vorne

Nur zwei Prozent pessimistisch

Ähnlich viele (65 Prozent) gaben an, dass sie bereits bewusst Maßnahmen zu setzen, um die Umwelt zu schützen, 40 Prozent der unter-30 Jährigen gaben ein derartiges Verhalten an, sowie 79 Prozent der Generation 50 Plus. Von den 939 Österreichern ab 15 Jahren, die antworteten, eine Verhaltensänderung gesetzt zu haben, setzten 63 Prozent bei der Mobilität an, indem sie öffentliche Verkehrsmittel und aktive Mobilität gegenüber dem motorisierten Individualverkehr priorisierten. 53 Prozent setzen indes auf Mülltrennung bzw. -vermeidung, hier stand laut Makam Research der Verzicht auf Plastik im Vordergrund - besonders Frauen gaben an, Stoffsackerl und Produkte, die nicht in Plastik verpackt sind, zu bevorzugen. Etwa ein Viertel der Befragten kauft saisonal und regional und priorisiert den Kauf heimischer Produkte. Eine Umstellung der Ernährung war bei 26 Prozent die Antwort auf die Erderwärmung.