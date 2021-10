Großteil der Österreicher für Ausbau der Öffis

Der Ausbau der Öffis wird vom Großteil der Österreicher begrüßt. Die Wiener wünschen sich laut Umfrage vor allem eine bessere öffentliche Erreichbarkeit von Ausflugszielen.

Wiener wünschen sich bessere Erreichbarkeit von Ausflugszielen

"87 Prozent von Österreichs Bevölkerung möchten, dass in den Regionen alle Orte gut mit dem Öffentlichen Verkehr erreichbar sind", so der VCÖ zur APA. Die Forderung nach einem Ausbau kämen sowohl aus den Bundesländern als auch von der Wiener Bevölkerung. "Ein gutes öffentliches Verkehrsangebot ist für die Bevölkerung in den Regionen wichtig, um etwa zur Arbeit zu kommen, ohne auf ein Auto angewiesen zu sein. Der städtischen Bevölkerung wiederum ist es infolge des steigenden Klimaschutzbewusstseins ein Anliegen, Ausflugsziele am Land gut mit Bahn oder Bus erreichen können", erklärte VCÖ-Experte Michael Schwendinger.