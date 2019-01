Großrazzia gegen Marihuanaproduzenten in Wien und NÖ: Bereits fünf Festnahmen

Im Laufe des heutigen Freitags werden vom Wiener Landeskriminalamt an mehreren Orten Einsätze gegen die organisierte Suchtmittelkriminalität durchgeführt. Bisher gab es bereits fünf Festnahmen.

Das Wiener Landeskriminalamt hat mit Unterstützung der Bereitschaftseinheit und des Eko Cobra am Freitag eine Großrazzia gegen Marihuanaproduzenten und -dealer durchgeführt. An mehreren Standorten in der Bundeshauptstadt und Umgebung fanden Hausdurchsuchungen statt, wie Polizeisprecher Paul Eidenberger sagte. Dabei wurden umfangreiche Cannabis-Aufzuchtanalagen gefunden.