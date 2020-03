Großes goldenes Ehrenzeichen mit Stern für Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger erhält das Große goldene Ehrenzeichen mit Stern für Verdienste um die Republik Österreich.

Den Antrag auf Verleihung des vierthöchsten heimischen Ordens an den in Österreich geborenen Schauspieler und früheren kalifornischen Gouverneur will die Regierung am Mittwoch beschließen, wie aus der Tagesordnung des Ministerrats hervorgeht.