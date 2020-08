Großes Aufatmen bei Rapid: Europacup-Millionen gesichert

Nur wenige Siege waren für Rapid in den vergangenen Jahren wichtiger als jener am Mittwoch im leeren Stadion Kranjceviceva. Das sind die Stimmen zum Spiel.

Durch das 1:0 gegen Lok Zagreb in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League nehmen die Hütteldorfer definitiv an einer Europacup-Gruppenphase teil und dürfen dadurch mit Millioneneinnahmen planen.

"Sportlich und wirtschaftlich auf der sicheren Seite"

Nächster Gegner: Benfica Lissabon, Gent oder Dynamo Kiew

Der nächste Gegner in dem wieder in einem Match ausgetragenen Drittrunden-Duell heißt Benfica Lissabon, Gent oder Dynamo Kiew. Die Auslosung erfolgt am kommenden Montag, Spieltermin ist der 15. oder 16. September. Im Falle einer Niederlage geht es für Grün-Weiß erst ab 22. Oktober in der EL-Gruppenphase international weiter, bei einem Erfolg wartet am 22./23. und 29./30. September diesmal in Hin- und Rückspiel das Play-off.