Großeinsatz in Wiener Innenstadt: Straße gesperrt

Die Wiener Innenstadt wurde am Dienstag bei der Marc-Aurel-Straße gesperrt. Ein Passant hatte der Polizei einen verdächtigen Gegenstand gemeldet.

Am Dienstag hat ein Passant bei der Marc-Aurel-Straße in der Wiener Innenstadt einen verdächtigen Gegenstand entdeckt und die Polizei verständigt. Diese sperrte daraufhin das umgrenzende Gebiet, um den Gegenstand zu untersuchen. "Diese Arbeiten sind im Gange", hieß es seitens der Polizei.

Großeinsatz in Wiener City: Straße gesperrt

Polizeisprecherin Barbara Gass gab an, dass am Nachmittag bereits Entwarnung gegeben werden konnte, da es sich bei dem Gegenstand lediglich um die Schaltplatine eines elektronischen Gerätes gehandelt habe. Der verdächtige Gegenstand entpuppte sich "als eine in einem Mistkübel entsorgte Schaltplatine", wie die Polizei auf X (ehemals Twitter) schrieb.