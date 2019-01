Großeinsatz des Bundesheeres: 900 Soldaten helfen beim Schneeschaufeln

In bereits sechs Bundesländern sind knapp 900 Bundesheer-Soldaten im Kampf gegen die Schneemassen im Einsatz. Am Samstag wurden zahlreiche Dächer abgeschaufelt.

Die enormen Schneemengen in Teilen Österreichs haben auch für einen Großeinsatz des Bundesheeres gesorgt: In sechs Bundesländern sind laut einer Aussendung des Bundesheeres knapp 900 Soldaten im Einsatz. Schwerpunkt ist das Bundesland Salzburg.

Insgesamt arbeitet das Bundesheer in 15 Gemeinden. Neue Einsatzorte sind seit Samstag Gosau, St. Ulrich am Pillersee und Tschagguns in Vorarlberg. Die Soldaten waren vor allem mit dem Abschaufeln von Dächern beschäftigt.