Großeinsatz der Feuerwehr: Brand in Mödlinger Stadtbad

Ein Brand im Mödlinger Stadtbad hat am Montag den Einsatz von 90 Helfern gefordert. Die von einem Technikraum ausgehenden Flammen wurden rasch unter Kontrolle gebracht. Rund 20 Personen flüchteten laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mödling teils in Badesachen und wurden vorläufig in Mannschaftstransportfahrzeugen betreut und untergebracht. Verletzt wurde niemand.