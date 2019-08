Große Preisunterschiede für Schultaschen-Sets

Vor dem Schulstart im Herbst ist ein Preisvergleich ratsam: Die Arbeiterkammer (AK) Steiermark hat die Kosten für Schultaschen-Sets in sieben Fachmärkten und Handelsketten erhoben und hat dabei einen Preisunterschied von bis zu 242 Prozent festgestellt.

Schultaschen werden in unterschiedlicher Qualität und mannigfaltigem Inhalt angeboten. Das erschwere den Preisvergleich massiv, schilderte AK-Marktforscherin Susanne Bauer am Mittwoch in einer Aussendung. Im Rahmen der jüngsten Erhebung wurden Preise für Sets von rund 69 Euro (Aktion der Marke Spirit) bis 239 Euro (Marke Ergobag) festgestellt. Das ergibt einen Unterschied von 242 Prozent, teilte die AK mit.