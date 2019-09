Große Albrecht Dürer-Schau in der Albertina Wien

Bis Jänner 2020 können in der Albertina an die 200 Werke des Renaissancemeisters Albert Dürer im Rahmen der neuen Schau bestaunt werden.

Das Albertina-Wappentier darf wieder ans Licht. In der großen Albrecht Dürer-Schau, die am Donnerstag eröffnet, hängt der Feldhase an einer Wand zwischen dem "Großen Rasenstück" und dem "Blaurackenflügel". Eigentlich sitzt er ja, allerdings nicht auf der grünen Wiese, sondern auf einem weißen Blatt Papier. "Ein absolutes Meisterwerk an Beobachtung und Wiedergabe", begeistert sich Christof Metzger.