Großdemo "Nie wieder Schwarz-Blau" legt am Samstag Wiener Innenstadt lahm

Die für Samstag angekündigte Großdemo "Nie wieder Schwarz-Blau" wird laut ÖAMTC für Autofahrer in Wien zur Geduldsprobe. Alle Straßensperren und Umleitungen im Überblick.

Am Samstag, den 21. September 2019, müssen laut ÖAMTC Wiens Autofahrer mit teils erheblichen Behinderungen im Innenstadtbereich rechnen. Grund dafür ist die angekündigte Großdemo "Nie wieder Schwarz-Blau".

Großdemo am Samstag in Wien: ÖAMTC befürchtet Staus

Weitere Demo ab 15.00 Uhr

In weiterer Folge, ab 15:00 Uhr, wird die Demo "Kidical Mass" im Bereich Getreidemarkt - Rechte Wienzeile - Karlsplatz - Lothringerstraße - Johannesgasse - Am Heumarkt - Am Stadtpark - Vordere Zollamtsstraße - Obere Weißgerberstraße - Dampfschiffstraße - Weißgerberlände - Rotundenbrücke - Wittelsbachstraße - Jesuitenwiese abgehalten.