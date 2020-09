Aufgrund der Demo muss in Wien am Samstag mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Großdemo in Wien zum 5. Jahrestag des "March of Hope"

Heute Nachmittag wird in Wien anlässlich des 5. Jahrestags des "March of Hope" zur Demo "United against Racism! - Kein Mensch ist illegal" aufgerufen.

Am Samstag, den 5. September, findet ab 15.00 Uhr die antirassistische Demonstration "United against Racism! - Kein Mensch ist illegal" vom Haus Erdberg zum Wiener Hauptbahnhof statt. Anlass ist der 5. Jahrestag des "March of Hope", bei dem 2015 hunderte Flüchtende von Budapest Richtung Wien marschierten.

"Wir wollen an diesen historischen Tag erinnern, aber auch auf die untragbaren Zustände hinweisen, die immer noch herrschen, sei es in den durch Krieg und Armut zerstörten Herkunftsländern, Europas Lagern sowie durch die vielen weiteren strukturellen Diskriminierungen im Asylverfahren, bei der Arbeits- und Wohnungssuche", so die Sprecherin Tamara Holzberger vom Aktionsbündnis "United against Racism - Vienna".

"Wir rufen alle Menschen auf, am 5. September gemeinsam gegen jeglichen Rassismus in der Gesellschaft und Behörden und für eine Welt frei von Grenzen und Diskriminierung zu demonstrieren", so Holzberger.