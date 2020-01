Großbritannien-Urlaub nach dem Brexit: Das müssen Reisende wissen

Der Brexit steht unmittelbar bevor: Am Freitag, 31. Jänner, werden England, Schottland, Wales und Nordirland die EU verlassen. Bei vielen Reisenden stellen sich organisatorische Fragen.

Ein Städtetrip nach London oder Belfast, eine Rundreise durch Schottland oder ein Sprachaufenthalt in Wales – Großbritannien ist ein beliebtes Reiseziel. Doch welche Auswirkungen hat der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU für Reisende? Kann man auch nach dem Brexit noch bedenkenlos Urlaub auf den britischen Inseln buchen? "Urlauber sind zunehmend verunsichert, was aufgrund des langen Tauziehens rund um die Brexit-Verhandlungen nur allzu verständlich ist", erklärt Ruefa-Geschäftsführer Walter Krahl.

Welche Dokumente werden benötigt?

Hat der Brexit Auswirkungen auf den Flugverkehr?

Während der Übergangsperiode ergeben sich zunächst keine Änderungen. Auch sind keine Unterbrechungen des Flugverkehrs zu erwarten. Die Bestimmungen der EU-Fluggastrechte-Verordnung gelten bis zum 1. Jänner 2021 unverändert weiter. Was danach geschieht, muss erst noch verhandelt werden. "Denn die Fluggastrechte Verordnung sieht vor, dass nur Passagiere, die von einem Flughafen innerhalb der EU starten, ihre Ansprüche im Falle von Flugverspätungen, Annullierungen etc. geltend machen können. Für Flüge von außerhalb in die Union bestehen die Ansprüche nur dann, wenn der Flug von einer Fluggesellschaft der EU durchgeführt wird", so Krahl.