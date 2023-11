Großes Programm beim 46. SPÖ-Parteitag

Die SPÖ bereitet sich auf ihren 46. Bundesparteitag vor, bei dem Andreas Babler als alleiniger Kandidat für den Parteivorsitz nominiert wird.

SPÖ ist für eine Arbeitszeitverkürzung

SPÖ setzt sich für Maßnahmen gegen die Teuerung ein

Die SPÖ setzt sich auch für Maßnahmen gegen die Teuerung ein, darunter die Verankerung des "leistbaren Lebens" in der Verfassung. Im Gesundheits- und Pflegebereich wird eine Verdoppelung der Medizinstudienplätze gefordert, wobei Absolventen verpflichtet werden sollen, dem öffentlichen Gesundheitssystem zur Verfügung zu stehen. In der Pflege sollen eine Ausbildungsoffensive, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Bezahlung umgesetzt werden.

Die SPÖ hat auch Forderungen im Bereich der Flüchtlingspolitik, wie die Schaffung legaler Fluchtwege in die EU, sowie Forderungen nach einer Millionärs- und Erbschaftssteuer, einem Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz ab dem ersten Lebensjahr, einem warmen, gesunden und kostenlosen Mittagessen in Bildungseinrichtungen, einer Kindergrundsicherung und anderen.

Bundesparteitag der SPÖ am Wochenende

Der Bundesparteitag der SPÖ wird an diesem Wochenende in Graz stattfinden und wird auch die Kandidatenliste für die EU-Wahl absegnen, mit Andreas Schieder und Evelyn Regner an der Spitze. Die burgenländische Partei verzichtet auf Kandidaten, was dazu führt, dass ein Vorarlberger Kandidat auf Platz sieben vorrücken wird.