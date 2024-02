Großeinsatz der Feuerwehr bei Wohnhausbrand in NÖ

Rund 120 Feuerwehrleute waren am Sonntag im Einsatz, um das Feuer in einem Mehrparteienhaus in Waidhofen an der Ybbs zu bekämpfen.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, zogen die Flammen bereits Richtung Dachstuhl, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten. Mehrere Atemschutztrupps bekämpften das Feuer. Eine Person wurde vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Um den Brand löschen zu können, legten die Feuerwehren eine Löschleitung und entnahmen Wasser aus einem Wasserbehälter. Auch eine Drehleiter war im Einsatz.

Verwirrung um vermeintlichen zweiten Brand

Kurzzeitig herrschte laut Feuerwehr Verwirrung rund um einen vermeintlichen zweiten Brand in der Umgebung. Dabei habe es sich aber um denselben Einsatz gehandelt, der versehentlich auch für eine Nachbargemeinde gemeldet wurde. Am Nachmittag liefen noch die Nachlösch- und Kontrollarbeiten, sagte Einsatzleiter Markus Schwein, Kommandant der Feuerwehr Windhag.