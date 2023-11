Große Unterschiede beim Umgang mit behinderten Schülern

Eine aktuelle Studie im Auftrag des Bildungsministeriums zeigt, dass die Zuweisung von Sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) bei Schülerinnen und Schülern mit körperlichen oder psychischen Behinderungen stark von ihrem Wohnort-Bundesland abhängt.

Große Unterschiede in den Bundesländern beim Umgang mit behinderten Schülern

Schüler mit SPF können Förderung durch spezielles Lehrmaterial oder Lehrer bekommen oder in einem oder mehreren Fächern nach dem Lehrplan einer niedrigeren Schulstufe oder anderen Schulart unterrichtet werden. Doch nicht nur der Anteil an Schülern, denen SPF attestiert wird, schwankt laut der am Dienstag bei einem Online-Pressegespräch präsentierten Studie je nach Bundesland stark von 2,4 Prozent in Tirol bis zu 6,7 in Salzburg. Es gibt auch große Differenzen nach Geschlecht (in Niederösterreich sind 21 Prozent der Kinder mit SPF Mädchen, im Burgenland 44) sowie bei der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer der SPF-Anträge, beim Alter, in dem die Schüler erstmals einen SPF-Bescheid bekommen, und bei der Frage, ob sie nach dem normalen oder dem Sonderschullehrplan unterrichtet werden.