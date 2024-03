Großdemonstration "Demokratie verteidigen!" am Samstag in Wien

Am Samstag findet in Wien die Großdemonstration "Demokratie verteidigen!" statt.

Über 120 Einrichtungen, Initiativen und Vereine verlangen am Samstag von der Politik den Ausschluss einer Koalition mit dem Rechtsextremismus. Mich freut insbesondere die Gründung einer neuen privaten Initiative mit 90 prominenten Unterstützer:innen."

Das Programm bei der Großdemo in Wien

Nachdem der Demozug um 14:00 Uhr am Platz der Menschenrechte gestartet ist, werden ab 15:30 Uhr verschiedene Bereiche der Zivilgesellschaft ihre Forderungen am Ballhausplatz zum Ausdruck bringen. Die Kundgebung wird vom Erich Fenninger eröffnet.

Angriffe auf die Pressefreiheit werden thematisiert

Für die Wirtschaft nimmt Industrieunternehmer Niki Griller Stellung, für die Gewerkschaften Willi Mernyi von der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen (FSG). Für Klima und Umwelt machen sich Dean Bhebhe von "Don’t Gas Africa", Daniel Shams von Fridays for Future und die Umweltökonomin Sigrid Stagl stark. Die Jugend repräsentieren Fabian Edlinger von der Österreichischen Gewerkschaftjugend und Rihab Toumi von der Bundesjugendvertretung.

Babler, Kogler und Krisper haben sich angekündigt

Von der Politik haben sich auf der Bühne Andreas Babler für die SPÖ, Werner Kogler für die Grünen und Stephanie Krisper für NEOS angekündigt. Die Moderation übernimmt Hager Abouwarda. Der Demozug wird am Volkstheater vom Balkon von Antonia-Alexa Georgiew an der Violine und Paul Walisch am Piano sowie Samouil Stoyanov begrüßt. Für den musikalischen Höhepunkt der Kundgebung sorgt die Band Kreisky.