Großangelegte Studie soll Definition von "Leitkultur" bringen

Nach einer Expertenrunde setzt Integrationsministerin Susanne Raab ihr Streben nach einer österreichischen "Leitkultur" fort. Die Definition setzte sich die ÖVP in ihrem Österreichplan zum Ziel.

Geplant ist eine Studie, in die u.a. Gespräche mit Lehrerinnen, Krankenhauspersonal oder Polizisten einfließen sollen. Auch weitere Experten-Gespräche sollen stattfinden. "Wir setzen auf eine breite Beteiligung", so Raab (ÖVP) in einem Statement.