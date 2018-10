Größtes Fortnite-Turnier Österreichs steigt am Wiener Rathausplatz

Vor gut einem Jahr erschien "Fortnite" und hat sich seither zu einem der beliebtesten Videospiele der Welt gemausert. Von 19. bis 21. Oktober findet ein Turnier mit 5.000 Teilnehmern am Wiener Rathausplatz statt.

Der eSport Verband Österreich veranstaltet vom 19. bis 21. Oktober auf dem Wiener Rathausplatz das größte eSport Turnier im deutschsprachigen Raum. Gespielt wird der Gaming-Hit “Fortnite Battle Royale”. In dem Survival-Spiel treten Spieler in Teams gegeneinander an. Der letzte Überlebende, beziehungsweise das letzte überlebende Team, gewinnt.