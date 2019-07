Größte Reisewelle des Sommers am Wochenende erwartet

Am Wochenende kommt es auf Österreichs Straßen zu einer der größten Reisewellen im Sommer. Viel Geduld ist bei den Autofahrern gefragt. Vor allem Richtung Süden wird es zu verlängerten Wartezeiten kommen.

Am Wochenende steht den Autofahrern die größte Reisewelle des Sommers mit längeren Wartezeiten und viel Stau bevor.

Grund dafür ist, dass Bayern und Baden-Württemberg als letzte deutsche Bundesländer in die Ferien starten. Hinzu kommt noch ein starker Rückreiseverkehr.

Staustrecken in Österreich

Der ÖAMTC erwartet auch dieses Wochenende Stau an der Grenze Slowenien/Kroatien bei Macelj. Auch in Südtirol an der Mautstelle Sterzing (A22) kann es stauen.