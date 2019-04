Größte Kunstinstallation Österreichs verhüllt Wiener Rathausturm

Am Wiener Rathausturm wurde in den letzten Tagen fleißig gearbeitet, denn dort entsteht die größte Kunstinstallation Österreichs. Bis Oktober wirbt das Kunstwerk für eine weltoffene Stadt.

Seit drei Tagen hat ein Team von vier Mitarbeitern an der größten Kunstinstallation Österreichs gearbeitet. Das Kunstwerk von Ashley Hans Scheirl und Jakob Lena Knebl hängt sowohl während des Life Balls als auch der Vienna Pride Week am Wiener Rathausturm. Bis Oktober wird damit für eine weltoffene Stadt geworben.

“Für mich persönlich symbolisiert das Kunstwerk das Miteinander”, erklärt Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler ihre Interpretation der Installation. “Damit meine ich nicht nur das Sujet an sich, sondern auch die Menschen, die hinter den Kulissen, das Werk überhaupt erst möglich gemacht haben.” Das “Landmark” am Turm ermögliche eine “fächerübergreifende Zusammenarbeit” von KÖR, Politik, beteiligten Stadt-Dienststellen und privaten Firmen, betont die Kulturstadträtin.

Er verhüllte mit seiner Firma unter anderem bereits die Votivkirche, das Künstlerhaus und den Stephansdom. Gehalten werden die Bahnen von mehr als 3.500 Kabelbindern und ebenso vielen Ösen. Hinter der Kunstinstallation wird an der Sanierung der Rathausfassade gearbeitet. Während der Arbeiten am Turm, die noch bis Oktober laufen, ist ein Gerüst vor dem Rathausturm aufgebaut. Davor muss laut Vorschrift ein Schutznetz gespannt sein. Die Stadt nutzt die Gelegenheit, das Schutznetz in ein künstlerisches Wahrzeichen für die Stadt zu verwandeln.