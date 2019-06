Größte Cannabis-Plantage Österreichs entdeckt: Sechs Männer verurteilt

Sechs Männer haben gemeinsam zwei Cannabis-Plantagen betrieben. Eine davon hatte mehr als 4.000 Pflanzen und war somit die größte Plantage, die in Österreich jemals entdeckt wurde. alle Männer wurden rechtskräftig verurteilt.

Weil sie zwei Cannabis-Plantagen betrieben haben – eine davon mit mehr als 4.000 Pflanzen die größte, die jemals in Österreich entdeckt worden war -, sind am Dienstag sechs Männer am Wiener Straflandesgericht zu unbedingten Haftstrafen verurteilt worden. Die Urteile zwischen 15 Monaten und drei Jahren sind bereits rechtskräftig.