Größte Beauty Convention Europas kommt nach Wien

Die größte Beauty-Convention findet im Jänner in Wien mit zahlreichen Influencern statt. ©dm/glow by dm

Im Jänner heißt es „Let’s Glow“ in Wien, denn der dm drogerie Markt holt die größte Beauty Convention "Glow by dm" in die Bundeshauptstadt und bietet im Messezentrum ein Paradies für die neuesten Marken, das neueste Styling und alle Infos zu Ausbildung und Lehre.

Am 26. Jänner 2019 hält die größte Beauty Convention “GLOW by dm” Einzug im Messezentrum Wien. Dm drogerie markt ist der Hauptsponsor und verwandelt die Location in eine Beauty-Oase. Zahlreiche Influencer und Beauty-Stars werden an dieser Convention teilnehmen.

„Wir holen das Erfolgsformat nach Wien. Im Jänner erwarten die Besucher der ersten Beauty Convention Instagram-Stars, Newcomer-Marken und die großen Beauty-Brands sowie zahlreiche Show-Acts auf der GLOW by dm Bühne,“ freut sich dm Geschäftsführer Harald Bauer.

Influencer und Beauty-Stars bei Convention in Wien live erleben Die Besucher haben die Möglichkeite an den Ständen der Aussteller mit ihren Lieblings-Stars aus der Influencer-, Blogger- und Beautyszene zu tratschen und ein Selfie zu machen. Auf der Showbühne werden Tipps und Tricks rund um die aktuellen Beauty-Trends gegeben.

Start des Ticketverkaufs wird ab 14. September bekannt gegeben Experten bieten eine individuelle Beratung rund um die Produkte der Markenartikelindustrie und der dm Marken an. Wann der Kartenverkauf startet, wird ab dem 14. September auf meindm.at und auf Social Media Kanälen bekannt gegeben.

Informationen zu Lehre und Ausbildungen bei dm erhalten Die Veranstaltung soll auch als Plattform für einen Ausbildungsplatz dienen. Bei der GLOW by dm erfahren die Besucher alles rund um die Lehrlingsausbildung bei dm. Lehrlinge wie Ausbilder sind für die Jugendlichen vor Ort und geben aus erster Hand Auskunft zur Lehre in den Berufen Drogistin, Friseurin/Stylistin sowie Kosmetikerin und Fußpflegerin. Auch Mütter können in der „Mom’s Lounge“ eine kleine Ruhepause einlegen und sich verwöhnen lassen.