"Gröbi Waldbeere" ohne Waldbeeren: VKI klagte wegen irreführender Werbung

Das Erfrischungsgetränk "Gröbi Waldbeere" steht wegen irreführender Werbung in der Kritik. Der VKI hat die DrinkStar GmbH verklagt, da das Produkt auf dem Etikett Waldbeeren abbildet, obwohl es keinen Saftanteil von Waldbeeren enthält.

OGH bestätigt irreführende Werbung bei "Gröbi Waldbeere"

Das bekannte Erfrischungsgetränk "Gröbi" wird in mehreren Geschmacksrichtungen, unter anderem auch als "Gröbi Waldbeere", angeboten. Dessen Flaschenetikett zieren naturgetreue Abbildungen von heimischen Früchten wie Brombeeren, Heidelbeeren und Himbeeren. Auf der Webseite wird das Getränk unter anderem mit der Beschreibung "So schmeckt Heimat. Beerig-gut genießen. Wie ein Früchtekorb frisch im Wald gepflückt" angepriesen.

Tatsächlich enthält "Gröbi Waldbeere" keinerlei Bestandteile von Waldbeeren, weder in Form von Saft(-konzentrat) noch in Form von natürlichen Aromen der Früchte. Der VKI sah darin eine irreführende Produktaufmachung und brachte Klage ein. Bereits das HG Wien folgte der Rechtsansicht des VKI und untersagte der DrinkStar GmbH diese Art der Bewerbung, weil das Produkt keinen Saft bzw. kein Saftkonzentrat der abgebildeten Früchte enthält. "Das Gericht urteilte, dass eine solche Aufmachung selbst dann unzulässig wäre, wenn das Getränk natürliche Aromen der abgebildeten Früchte enthalten würde", erläutert Dr. Barbara Bauer, Juristin im VKI, das Urteil.

Werbung mit Waldbeeren - für Getränk ohne Waldbeeren - ist unzulässig

In Folge bestätigte das OLG Wien diese Entscheidung und hielt fest, dass auch die Richtigstellung im Zutatenverzeichnis an der Irreführungseignung nichts ändere, da weite Kreise der Verbraucher dieses nicht oder nicht mit großer Aufmerksamkeit lesen. Den Einwand der DrinkStar GmbH, dass Verbraucher die abgebildeten Früchte nur als Hinweis auf die Geschmacksrichtung verstehen würden, ließ das OLG Wien nicht gelten. Genauso wenig, dass "Gröbi Waldbeere" den Anforderungen des Lebensmittelbuchs an Erfrischungsgetränken entspricht. Dies schließt nach Ansicht des Gerichts die Irreführungseignung durch die Produktaufmachung nicht aus.