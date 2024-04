Grippewelle in Österreich zu Ende gegangen

In Österreich ist die Grippewelle in der Vorwoche zu Ende gegangen.

Mit Beginn des Jahres gestartet, ist die Grippeepidemie in Österreich in der letzten Woche abgeklungen. Dies veröffentlichte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Mittwoch auf seiner Website.

Grippewelle: Verbreitung unter dem epidemischen Niveau

In den letzten Wochen wurde ein starker Rückgang der Aktivität von Influenzaviren festgestellt, fasste Monika Redlberger-Fritz, die Leiterin des Referenzlabors für Influenzaviren, zusammen. Somit befand sich das Auftreten der Grippe unterhalb der epidemischen Schwelle. Gemäß dem Grippemeldesystem der Stadt Wien wurden in der Hauptstadt in der letzten Woche schätzungsweise noch 9.700 Fälle von grippalen Erkrankungen und echter Grippe (Influenza) verzeichnet. Der Spitzenwert wurde laut der Überwachung in Wien in der sechsten Kalenderwoche mit etwa 28.300 Fällen erreicht.