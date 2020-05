Grenzübergang Nickelsdorf war Endstation für gesuchten Einbrecher

Am Sonntag nahm die Polizei einen 45-Jährigen, der wegen Einbruchs in Wien gesucht wurde, am Grenzübergang in Nickelsdorf fest.

Am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat die Polizei am Sonntag ein wegen Einbruchs gesuchten Mann aus dem Verkehr gezogen. Der 45-Jährige wollte am Vormittag nach Österreich einreisen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

Eine Anfrage im Vormerksystem ergab, dass er auf Anordnung eines Wiener Gerichts zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 45-Jährige wurde daher festgenommen und in die Justizanstalt Wien Josefstadt gebracht.