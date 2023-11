Grenzkontrollen zu Tschechien um 20 Tage verlängert

Das österreichische Innenministerium hat angekündigt, die Grenzkontrollen zu Tschechien um 20 Tage zu verlängern.

Grenzkontrollen auch zur Slowakei, Ungarn und Slowenien

Österreich führt derzeit Kontrollen an den Grenzen zur Slowakei, Ungarn und Slowenien durch, zusätzlich zu den bereits bestehenden "intensiven Kontrollen im grenznahen Raum" an den übrigen Grenzen. Die Kontrollen an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien sind bereits seit 2015 in Kraft, während an der tschechischen und slowakischen Grenze bisher nur für relativ kurze Zeiträume kontrolliert wurde. Die aktuellen Kontrollen an der slowakischen Grenze begannen Anfang Oktober, zwei Wochen später folgten die Kontrollen an der tschechischen Grenze.