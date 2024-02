Greisslereien in Wien boomen: Geschäft als zweites Wohnzimmer

Greisslereien in Wien erfreuen sich offenbar großer Beliebtheit, in den letzten Jahren sind einige dazugekommen.

Greisslereien in Wien-Meidling und Wien-Favoriten

Fritz Kohout, der Besitzer der GreisLaa in Wien-Favoriten hat seine Greisslerei in der Coronazeit eröffnet, seitdem läuft es gut mit dem Geschäft, auch wenn die Zeiten herausfordernd sind. Auch in Wien-Meidling startete der Feinkostladen Heu&Gabel samt Café mitten in der Coronazeit. Das Geschäft lebt vor allem von Stammkunden.