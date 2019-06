Greenpeace-Umfrage: Österreicher haben 72 Mio. ungetragene Kleider im Kasten

Herr und Frau Österreicher legen in Sachen Kleidung nicht unbedingt die nachhaltigste Einstellung an den Tag - darauf lässt das Ergebnis einer aktuellen Umfrage von Greenpeace schließen.

Die Österreicher haben 72 Millionen Kleider im Kasten, die sie noch nie oder nur sehr selten getragen haben. Bei einer Umfrage von Greenpeace gab die Hälfte der Befragten zudem an, Kleidung auszusortieren, wenn sie nicht mehr gefällt - selbst wenn das Stück keine Mängel hat. "Das meiste davon landet dann in erster Linie im Müll", hieß es in einer Aussendung der NGO.