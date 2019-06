Greenpeace-Marktcheck für Obstsäfte: "Ernüchterndes Ergebnis"

Greenpeace hat bei einem Marktcheck Apfel- und Orangensäfte in österreichischen Supermärkten unter die Lupe genommen. Die Bestnote war nur "Befriedigend".

"Die Ergebnisse des Tests sind ernüchternd: Es gibt nur einige wenige Produkte in Bio-Qualität, fair produzierter Orangensaft ist die Ausnahme", kritisierte die NGO in einer Aussendung. Die Bestnote war daher auch nur ein "Befriedigend".

Mangelhafte Kennzeichnung bei Obstsäften

"In der Werbung für Fruchtgetränke gaukeln uns lachende Gesichter und Obstbäume in unberührter Natur eine heile Welt vor. Die Produkte in den Supermarktregalen werden dem meist nicht gerecht", sagte Nunu Kaller, Expertin für Konsumfragen bei Greenpeace in Österreich. So erfahre man nicht, "dass für den konventionellen Saft chemisch-synthetische Spritzmittel eingesetzt werden".