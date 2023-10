Greenpeace: Erdgas-Ausstieg bis 2035 technisch machbar

Laut Greenpeace könnte Österreich bis 2035 aus der Nutzung von Erdgas aussteigen. Technisch wäre dies laut der Umweltorganisation machbar.

Die technischen Möglichkeiten für so ein ambitioniertes Szenario wären vorhanden, schreibt Greenpeace in einer Schnellanalyse, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Das Papier geht aber weder auf Kosten noch auf fehlendes Fachpersonal oder mangelnden politischen Willen ein. Angesichts der drohenden Umweltkosten im Zuge der Erderhitzung sei der Umbau ohnehin unerlässlich, so die Greenpeace-Position.