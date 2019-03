Green World Tour: Nachhaltigkeitsmesse am 4. und 5. Mai in Wien

Von 4. bis 5. Mai macht die Green World Tour einen Stopp in Wien. Jeweils von 11 bis 18 Uhr findet die Nachhaltigkeitsmesse in der Uni Wien statt.

Am 4. und 5. Mai dreht sich in der Uni Wien alles um Nachhaltigkeit. Dort findet an beiden Tagen zwischen 11 und 18 Uhr die Green World Tour statt. Besucher können sich auf Vorträge und Messstände freuen. Die Themen drehen sich um Lifestyle, Strom & Wärme, Geld & Versicherungen, Bauen & Sanieren, Gewerbe & CSR, sowie Mobilität & Logistik.