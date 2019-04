Graz: Vermisste Wienerin unverletzt aufgefunden

Seit Samstag war eine Wienerin abgegängig. Diensthund "Apollo" konnte sie am Montag schließlich in einem Wald nahe Graz finden.

Diensthund “Apollo” hat am Montag eine seit Samstag abgängige Wienerin in einem Wald nahe Graz gefunden. Die 35-Jährige lag zwischen Bäumen unter Ästen versteckt, war zwar bei Bewusstsein, machte aber wirre Angaben und war körperlich sehr schwach und dehydriert. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit.