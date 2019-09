Graz: Prozess-Start gegen mutmaßliche Jihadisten

Am Montag hat ein Prozess gegen sechs von sieben mutmaßlichsten Jihadisten in Graz gestartet. Einer der Angeklagten ist nicht erschienen.

Im Grazer Straflandesgericht hat am Montag ein Prozess gegen sechs von eigentlich sieben Sympathisanten der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) begonnen. Ihnen werden die Verbrechen der terroristischen Vereinigung, der kriminellen Organisation und der staatsfeindlichen Verbindung angelastet. Die Männer stehen alle in Verbindung mit einem Linzer Glaubensverein. Einer erschien nicht.