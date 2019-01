Grausamer Tod: Frau wird von Krokodil bei lebendigem Leib gefressen

In Indonesien wurde eine Wissenschaftlerin von einem Krokodil bei lebendigem Leib verschlungen, als sie das Tier füttern wollte.

Zu einer schrecklichen Tragödie kam es in Indonesien: Eine Frau wurde bei lebendigem Leib von einem fünf Meter langen Krokodil verschlungen. Die Wissenschaftlerin Deasy Tuwo arbeitete in einer Forschungseinrichtung in der indonesischen Provinz Sulawesi Utara. Wie britische Medien berichten, soll sie das Krokodil “Merry” gefüttert haben, als das Tier an der etwa zweieinhalb Meter hohen Mauer hochgesprungen sei und die 44-Jährige nach unten in das Gehege gerissen haben soll.