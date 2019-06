Am Freitag starten in Wien, NÖ und dem Burgenland die Sommerferien.

Am Freitag starten in Wien, NÖ und dem Burgenland die Sommerferien. ©APA/Roland Schlager (Themenbild)

Am Freitag starten in Wien, NÖ und dem Burgenland die Sommerferien. ©APA/Roland Schlager (Themenbild)

Gratis-Zeugnis-Aktionen für Schüler in Wien, NÖ und dem Burgenland

Am Freitag starten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die Sommerferien. Anlässlich dazu gibt es zahlreiche tolle Aktionen am Zeugnis-Tag. Wie und wo die Schüler ein Goodie erhalten, erfahren Sie hier.

Am Freitag kriegen die Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ihr Zeugnis. In ganz Österreich gibt es dazu tolle Aktionen - wir haben den Überblick für euch:

Zeugnis-Aktionen in ganz Österreich

A1 Smile schenkt allen Schülern zum Schulschluss ein Jolly oder Twinni gratis. Einfach am 28.06.2019 auf A1 Smile in Ihrer Mein A1 App Gutschein holen und in einem Merkur Markt einlösen.

Am 28. Juni wird in Wien, NÖ und dem Burgenland die Mathe-Note im Jahreszeugnis zum Ticketpreis in den Cineplexx Kinos. (Für Vorstellungen die bis einschließlich 17:30 Uhr starten)

In die Megaplex Kino wird die Deutsch-Note am 28. Juni zum Ticketspreis (für Vorstellungen bis 18 Uhr)

Um gegen die heißen Temperaturen anzukämpfen gibt es zum Schulschluss gratis Wasserbomben in allen Libro-Filialen.

Aktionen zum Zeugnis-Tag in Wien

Alle Schüler können sich am 28. Juni ein gratis Eis im Caffé Pascucci im Citygate-Shoppingcenter holen. Die Aktion gilt zwischen 10 und 14 Uhr.

Für noch mehr Sommerspaß sorgt die Aktion im Huma Eleven in Simmering. Schüler erhalten am Zeugnis-Tag ab 9 Uhr einen gratis XL-Schwimmreifen.

Ab 1. Juli erhalten alle Schüler 10% Rabatt je 1er im Zeugnis bei Watertuin. Die Aktion gilt zwischen dem 1. Juli und 1. September für Schüler einer Volksschule oder Hauptschule, sowie Gymnasium (nur gültig für die Unterstufe). Die Aktion gilt nur für das aktuelle Zeugnis. (Max. Preisreduktion 50%)

Zeugnis-Tag in Niederösterreich: Aktionen

Im City Center Amstetten werden alle Schüler für das Schuljahr belohnt. Am 28. Juni gibt es eine Kugel Eis gratis bei der Café Grande-Eisbar. Zeugnis vorzeigen und genießen.Die Aktion gilt zwischen 10 und 14 Uhr.

Am 29. Juni können sich Schüler mit dem Zeugnis im FISCHAPARK Einkaufszentrum ein cooles Sommer-Goodie an der FISCHAPARK Center-Information abholen.

Auch die Therme Laa feiert den kommenden Schulschluss und hat sich dazu eine passende Aktion einfallen lassen. Am Zeugnistag können Schüler bis zum 14. Geburtstag gratis in die Therme.

Im Einkaufszentrum Mariandl in Krems gibt es ebenfalls am 28. Juni eine Belohnung für alle fleißigen Schülerinnen und Schüler. Ab 9 Uhr einfach das Zeugnis vorzeigen und ein tolles Strandset erhalten.

Ganz egal welche Note - alle Schüler erhalten pünktlich zum Schulabschluss ein tolles Gratis-Zeugnisgeschenk im TRAISENPARK in St. Pölten. Einfach mit dem Zeugnis kommen und ein cooles Geschenk bekommen.

(Red)