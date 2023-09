Erneut bietet die Mobilitätsagentur Wien mit Schulanfang kostenlose Radfahrkurse für Wiener Volksschulkinder an.

Gratis Radfahrkurse für Wiener Volksschulkinder starten mit Schulanfang

Im September startet die Stadt Wien ihr neues Angebot kostenloser Radfahrkurse für Kinder der dritten und vierten Klasse Volksschule, hieß es am Sonntag in einer Aussendung von Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). In diesem Schuljahr werden über 800 kostenlose Radfahrkurse für Volksschulen angeboten. "Radfahren ist aktiver Klimaschutz. Damit Kinder in der Stadt sicher mit ihrem Rad unterwegs sein können, brauchen sie Übung - wir unterstützen sie beim Üben und Lernen in sicherer Umgebung mit unseren kostenlosen Radfahrkursen auf den vielen Radübungsplätzen", so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.