Gratis-Pneumokokkenimpfung: Schutz für Jung und Alt

Die Pneumokokkenimpfung ist bereits seit 2012 ein fester Bestandteil des österreichischen Gratis- Kinderimmunisierungsprogramms. Dieses schützt nicht nur bis zu Fünfjährige Kinder, es hat auch einen "Herdenschutz" für die nicht geimpften über 50-Jährigen.

Das hat eine aktuelle wissenschaftliche Studie der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und der MedUni Wien ergeben. Im Gesamtjahr 2017 wurden in Österreich 545 invasive Pneumokokkenfälle registriert. 2005 waren es 125 gewesen. In den ersten drei Quartalen 2018 gab es in Österreich 448 gemeldete derartige Erkrankungen. Wahrscheinlich aber wäre die Zahl der schweren Infektionen durch Staphylococcus pneumoniae mit Sepsis und Multiorganversagen als schwerste Verlaufsformen noch höher gewesen, hätte es nicht die Kinderimpfungen gegeben.

“Im Februar 2012 wurde der zehn-valente Pneumokokken-Konjugat-Impfstoff (mit Antigenen von zehn Pneumokokken-Serotypen; Anm.) (…) in Österreich eingeführt”, schrieben jetzt AGES-Statistiker Lukas Richter als Erstautor und die Co-Autoren – darunter Wissenschafter wie Ursula Wiedermann-Schmidt von der MedUni Wien – in ihrer in Plos One publizierten wissenschaftlichen Arbeit. Die Experten analysierten das Vorkommen der fast 100 vorhandenen Pneumokokken-Serotypen bei den schwer Erkrankten in den Jahren 2009 bis 2011 und 2013 bis 2017, also vor und nach der Aufnahme der Pneumokokkenimmunisierung in das Gratis-Kinderimpfprogramm. Dieses Programm war ehemals unter der Gesundheitsministerin Eleonore Hostasch (SPÖ) gestartet worden war.