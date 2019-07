Gratis Open Air Kino in Wien anlässlich "/slash"-Jubiläums

Das "/slash Filmfestival" feiert 2019 sein zehnjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass werden in Wien - bereits vor dem regulären Festival zwischen 19. und 29. September - fünf ausgewählte Titel unter freiem Himmel gezeigt. Die Vorstellungen finden zwischen 13. Juli und 23. August statt.

Bei den Filmen handelt es sich um drei ausgewählte "/slash"-Filmfestival-Titel aus den vergangenen Jahren sowie um zwei Premieren, die in Kooperation mit den "frame[o]ut - Open Air Cinema" im MuseumsQuartier und dem "Kino wie noch nie" im Augarten gezeigt werden.

13. Juli, 21:30 Uhr: RUBBER | MQ Hof 8 Das "/slash Filmfestival" feiert 2019 sein zehnjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass werden in Wien bereits vor dem regulären Festival zwischen 19. und 29. September fünf ausgewählte Titel unter freiem Himmel gezeigt.

ausgewählt von Magdalena Pichler, /slash Abschlussfilm 2010Gratis Open Air Kino in Wien anlässlich "/slash"-Jubiläums

R: Quentin Dupieux | FRA 2010 | 82min | OF

Mit Roxane Mesquida, Stephen Spinella, Jack Plotnick u.a.