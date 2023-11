Gratis HIV-Tests: "Bus für sexuelle Gesundheit" tourt durch NÖ

Abgewickelt wird das Projekt in Kooperation mit der Aids Hilfe Wien.

Im Vorfeld des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember ist in Niederösterreich am Mittwoch ein neues und kostenloses HIV-Testprogramm gestartet.

Im "Bus für sexuelle Gesundheit" werden in Verbindung mit einem Vorgespräch anonyme Antigen-Antikörpertests und Schnelltests angeboten, betonte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Abgewickelt wird das Projekt in Kooperation mit der Aids Hilfe Wien. Termine gibt es in allen fünf Gesundheitsregionen.

Bestehende HIV-Testlücken schließen, zu spät gestellte Diagnosen vermeiden und die Tür für eine erfolgreiche Therapie aufmachen - diese Punkte stehen für Königsberger-Ludwig im Fokus. Andrea Brunner, Geschäftsführerin der Aids Hilfe Wien, äußerte sich laut einer Aussendung ähnlich. Erreichen wolle man speziell sogenannte late presenter, also Menschen, die eine sehr späte Diagnose bekommen.

Bereits am (heutigen) Mittwoch macht der "Bus für sexuelle Gesundheit" in St. Pölten Station. Weitere Halte sind Amstetten (9. April 2024) und Zwettl (7. Mai 2024). Termine in Wiener Neustadt und Mistelbach werden noch bekannt gegeben.