Gratis-Getränk: Neuer Starbucks eröffnet in der Kärntner Straße in Wien

Am Donnerstag, 28. November, zieht eine neue Starbucks-Filiale an der Kärtner Straße 53 in Wien ein. Zur Feier des Tages gibt es ein Gratis-Getränk für alle Frühaufsteher.

Die US-Kaffeehauskette Starbucks eröffnet ein neues Coffee House in der Kärntnerstraße 53 in Wien. Das Unternehmen feiert dies direkt mit einem gratis Lieblingsgetränk für alle, die am Donnerstag in der Früh zwischen 08.00 und 9.00 Uhr den neuen Standort besuchen.

Neuer Starbucks in der Kärntner Straße

Nachdem 2016 eine Starbucks-Filiale in der Kärntner Straße schließen musste, gibt es nun wieder die Möglichkeit, an der Nobeladresse einen Starbucks zu besuchen. Das Angebot dort wird auf die österreichischen Konsumenten abgestimmt: Auf der Karte stehen etwa die Kaffeeklassiker Mélange, kleiner und großer Brauner und auch der Verlängerte.