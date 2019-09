Gratis-Fotoshooting mit Starfotograf Manfred Baumann in Wien

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, in die Rolle eines Stars zu schlüpfen und sich von einem Promifotografen ablichten zu lassen. Dieser Traum kann nun auch in Wien wahr werden.

Manfred Baumann zählt zu den erfahrensten Fotografen Österreichs und darüber hinaus. Zu seinen größten Stärken zählt die Portraitfotografie, so hatte er bereits Stars wie Bruce Willis, John Malkovich oder Angelina Jolie vor der Linse. Nun tourt Baumann durch zehn ausgewählte BIPA-Filialen in Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Wien, um Kunden, abzulichten. Vor Ort werden die Teilnehmer von zwei BIPA-Visagisten passend gestylt und anschließend fotografiert.

Kostenlose Fotos vom Profi in Wiener Bipa-Filialen

Das Tolle dabei ist – das Ganze ist kostenlos. Also kann jeder mitmachen, der möchte. Im Detail sieht das so aus: BIPA Visagisten holen mit einem professionellen Make-up die schönste Seite des Kunden hervor. Direkt darauf rückt Starfotograf Manfred Baumann das Fotomodel in seinem mobilen Fotostudio ins rechte Licht und betätigt den Abzug.