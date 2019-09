Gratis Fahrsicherheitstraining für Jugendliche in Wien

Mehr Sicherheit für junge Verkehrsteilnehmer - mit diesem Ziel startet die Johanniter-Unfall-Hilfe das Projekt UPS Road Code nun auch in Wien.

Das kostenlose eintägige Trainingsprogramm zur Unfallprävention richtet sich an 15 - bis 24-Jährige Führerscheinbesitzer- und -anwärter. Der erste Simulationsworkshop findet am 19. September statt, ein weiterer Workshop findet am 20. September, jeweils von 9:00 - 18:00 Uhr in Wien statt. Interessierte können sich unter erstehilfe.wien@johanniter.at oder unter der Telefonnummer 01/4707030-2259 für den Workshop anmelden.